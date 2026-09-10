Visite à la Carrière Wellington, CARRIÈRE WELLINGTON, Arras
samedi 19 septembre 2026 · CARRIÈRE WELLINGTON · Arras
Informations pratiques
Visite à la Carrière Wellington 19 et 20 septembre CARRIÈRE WELLINGTON Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez l’un des lieux les plus secrets de l’histoire militaire, où plus de 20 000 soldats du Commonwealth préparèrent la plus grande attaque surprise de la Première Guerre mondiale.
Tarif plein : 10.20€ – tarif réduit : 5.70€
CARRIÈRE WELLINGTON Rue Arthur-Delétoille – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.arraspaysdartois.com »}]
À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez l’un des lieux les plus secrets de l’histoire militaire.
© La Carrière Wellington – Paper Menthe
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