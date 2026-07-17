Visite accessible aux publics malentendants., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visite accessible aux publics malentendants. Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de Picardie Somme

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite en LSF de l’exposition « Dessins français des collections privées françaises ».

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie [{« type »: « link », « value »: « http://amiens-tourisme.com/activite/musee-de-picardie/ »}] Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Visite en LSF de l’exposition « Dessins français des collections privées françaises ».

© Gauthier Gillmann