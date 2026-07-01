Visite accompagnée de la bastide de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Castillonnès · Castillonnès
Informations pratiques
Visite accompagnée de la bastide de Castillonnès Samedi 19 septembre, 10h00 Commune de Castillonnès Lot-et-Garonne
Gratuit. Rendez-vous sous les arcades.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Découvrez les origines de la bastide de Castillonnès, son histoire et son patrimoine lors d’une visite commentée en français par un Raconteur de Pays. Cette promenade vous permettra de mieux comprendre l’évolution de la cité et les éléments qui font son identité.
Un commentaire en anglais est également possible.
Commune de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 https://www.mairie-castillonnes.fr Bastide du XIIIe siècle. Visite dans les rues de la bastide.
Visite en français par un Raconteur du Pays sur les origines de la bastide de Castillonnès, son histoire et patrimoine. Commentary in English is possible.
©Richard Bogg
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