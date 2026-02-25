Visite acrobatique du musée, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Visite acrobatique du musée Samedi 23 mai, 14h15, 20h30 MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Gratuit, limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:15:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Dans Axis Mundi, quatre artistes entraînent les spectateurs et spectatrices dans une visite acrobatique et sonore au coeur du musée. Les acrobates explorent leur rapport à l’art et à leur propre discipline, faisant résonner la singularité de chaque geste au milieu des oeuvres présentées.

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 53 74 12 30 »}] Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion. En train, en bus, en vélo.

Dans Axis Mundi, quatre artistes entraînent les spectateurs et spectatrices dans une visite acrobatique et sonore au coeur du musée. Les acrobates explorent leur rapport à l’art et à leur propre la…

©Thomas Brousmiche