Visite animée « Dans le temple de la déesse – mère », Musée de Normandie, Caen

Visite animée « Dans le temple de la déesse – mère » Samedi 13 juin, 11h15, 15h00 Musée de Normandie

Début : 2026-06-13T11:15:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:45:00+02:00

Visite animée pour les familles (3-7 ans)

Suivez la déesse-mère dans un voyage au temps des Gallo-Romains ! Une visite pleine de surprises pour découvrir l’Antiquité en s’amusant.

Samedi 13 et dimanche 14 juin à 11h15 et 15h

Durée : 45 minutes

Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions deux mois avant la date de l’activité, dans la limite des places disponibles.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Musée de Normandie Château 14000 Caen

Situé dans l'enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d'histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

© Musée de Normandie – Ville de Caen / D.R.