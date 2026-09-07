Visite animée du quartier de Ganet, Place sainte Jehanne, Le Passage

Informations pratiques

Visite animée du quartier de Ganet Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Place sainte Jehanne Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Chasse au trésor à Ganet, au Passage d’Agen

Partez à la découverte d’un quartier du Passage d’Agen à travers une chasse au trésor ludique et accessible à tous.

Au fil du parcours, vous explorerez l’histoire locale, le patrimoine bâti et même quelques traces de flore préhistorique. Cette animation est proposée en partenariat avec la médiathèque municipale, qui réservera également quelques surprises aux participants.

Une visite destinée aux curieux de tous âges.

Samedi 19 septembre.

Deux départs : à 10h et à 11h.

Durée : environ 45 minutes.

Rendez-vous place Sainte-Jehanne-de-France, au stand de la SAHALP.

Parcours en zone urbaine, sans dénivelé. Stationnement possible sur place.

Une pause boisson pourra être proposée chez le partenaire de l’événement, le bureau de presse Le Ganet.

Gratuit.

Place sainte Jehanne 5 place sainte Jehanne de France, 47520 Le Passage Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)668007152 https://sahalp.fr/ Chasse au trésor à Ganet _ Le Passage d’Agen

Visite animée d’un quartier du Passage d’Agen (47), en utilisant un parcours de chasse au trésor.

Vous découvrirez histoire locale, patrimoine bâti et même flore préhistorique !

Animation menée en partenariat avec la Médiathèque municipale qui apportera son lot de surprises !

Visite pour les curieux de tous âges.

Gratuit

Samedi 19 septembre

Départ de la place Sainte Jehanne de France, au stand SAHALP.

2 départs : 10h puis 11h

Durée environ 45 minutes

Parcours en zone urbaine, sans dénivelé.

Stationnement possible sur place

Pause boisson possible chez notre partenaire bureau presse LE GANET

La SAHALP est une association qui s’intéresse à l’archéologie, à l’histoire locale, aux arts, à la littérature, au patrimoine local en général. Stationnement possible sur la place Ste Jehanne. 1 desserte en bus sur la place Ste Jehanne;

Chasse au trésor à Ganet _ Le Passage d’Agen

©SAHALP_ Gilles Brignard