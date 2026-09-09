Visite approfondie du Couvent de la Reine (chapelle comprise), Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles

Informations pratiques

Visite approfondie du Couvent de la Reine (chapelle comprise) Samedi 19 septembre, 10h15 Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche Yvelines

Limité à 25 personnes, les inscriptions ouvriront début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

La Reine Marie Leszczynska décide, à la mort de son père, la construction d’un couvent à Versailles. Elle fait appelle à Richard Mique, lorrain d’origine, qui proposera pour l’établissement trois projets. Le dernier sera choisi par Madame Adélaïde. Il est le reflet d’une audace architecturale et d’une réflexion philosophique autour de la religion et de l’enseignement. La chapelle en est le somptueux bijoux dans son écrin préservé de la fin du XVIIIe siècle.

Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche 73, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.amis-musee-hoche.fr »}] Chapelle du XVIIIe siècle classée Monument historique, construite par Richard Mique, pour le couvent édifié à la demande de la reine Marie Leczinska. Musée historique avec une exposition : « Enseigner du XVIIIe siècle à l’avènement du numérique ». accessible aux handicapés Gares Rive-Gauche-Château et Rive-Droite à Versailles

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©Veroniquefournier