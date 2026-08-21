Visite architecturale : balade urbaine à Caen « le quartier Saint-Paul », Musée de Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite architecturale : balade urbaine à Caen « le quartier Saint-Paul » Dimanche 18 octobre, 14h30 Musée de Normandie Calvados

Durée 2h, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Cette visite vous fait découvrir ce quartier sorti de terre dès 1948 et articulé autour de l’église Saint-Paul, financée par les dommages de guerre suite à la destruction de l’église Saint-Gilles par les bombardements de juin et juillet 1944.

Durée : 2 heures

Pour tous, à partir de 8 ans (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)

GRATUIT dans la limite des places disponibles.

Retrait des billets sur billetterie.chateauetmusees.caen.fr

Visite par le Musée de Normandie, dans le cadre de « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen » #5.Infos sur le site internet du musée.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2519763461840402969 »}] [{« link »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2519763461840402969 »}, {« link »: « https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/nouveaux-regards-sur-la-reconstruction »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Echiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Cette visite vous fait découvrir ce quartier sorti de terre dès 1948 et articulé autour de l’église Saint-Paul, financée par les dommages de guerre suite à la destruction de l’église Saint-Gilles par…

© Musée de Normandie – Ville de Caen / D.R.