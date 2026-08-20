Visite architecturale de la chapelle du Bon Sauveur, Musée de Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite architecturale de la chapelle du Bon Sauveur Jeudi 15 octobre, 10h30 Musée de Normandie Calvados

Durée 2h, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:30:00+02:00 – 2026-10-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T10:30:00+02:00 – 2026-10-15T12:30:00+02:00

Joyau de la Reconstruction et propriété de la Ville de Caen, cette chapelle a été reconstruite par l’architecte Léon Rême à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins.

Durée : 2 heures

Pour tous, à partir de 8 ans (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)

Accessibilité handicap : non accessible aux PMR

GRATUIT dans la limite des places disponibles.

Retrait des billets sur billetterie.chateauetmusees.caen.fr

Visite par le Musée de Normandie, dans le cadre de « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen » #5.Infos sur le site internet du musée.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2618459175960400798 »}] [{« link »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2618459175960400798 »}, {« link »: « https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/nouveaux-regards-sur-la-reconstruction »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Echiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Joyau de la Reconstruction et propriété de la Ville de Caen, cette chapelle a été reconstruite par l’architecte Léon Rême à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins.

© Musée de Normandie – Ville de Caen / D.R.