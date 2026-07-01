Visite « Architecture », Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Visite « Architecture » Dimanche 20 septembre, 11h00 Carré d’art Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Carré d’Art est la première réalisation de l’architecte Norman Foster en France.

Le bâtiment se caractérise par ses matériaux modernes, verre, béton brut, acier, et par ses espaces intérieurs organisés autour d’un atrium et d’un escalier monumental en verre, qui laissent largement circuler la lumière.

Venez découvrir les secrets de ce lieu emblématique, ainsi que ses œuvres in situ, signées notamment Richard Long et Ellsworth Kelly.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Le bâtiment Carré d’Art est la première réalisation de l’architecte Norman Foster en France. Il se caractérise par ses matériaux moderne, verre, béton brut, acier…À l’intérieur, les espaces autour et…

©Ville de Nîmes