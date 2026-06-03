Visite-atelier : archéo-Byblos à l’IMA Institut de monde arabe Paris
Visite-atelier : archéo-Byblos à l’IMA Institut de monde arabe Paris samedi 13 juin 2026.
De mystérieux objets ont voyagé depuis le pays des cèdres jusqu’à l’IMA et ont besoin de vos qualités d’enquêteurs pour révéler leur lieu de découverte ! Il faudra les observer, les décrire, les comparer, les dessiner pendant la visite de l’exposition: un travail de laboratoire indispensable afin qu’ils puissent être identifiés. L’IMA a besoin de vos compétences de jeunes archéologues !
Rendez-vous au rez-de-chaussée de l’Institut du monde arabe, devant le vestiaire des groupes.
Atelier pédagogique (niveau -2)
L’Institut du Monde Arabe vous invite une visite-atelier, dans le cadre des journées européennes de l’archéologie, pour jouer le archéologue le temps d’une journée.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 16h00
gratuit sous condition
sur réservation dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00
Institut de monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
https://www.imarabe.org/fr/agenda/ateliers-activites-et-stages/archeo-byblos
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