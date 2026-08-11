VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
mercredi 28 octobre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Visite-atelier au Musée du Gévaudan
En lien avec l’exposition Raymond Depardon Rural
Après une visite de l’exposition temporaire, venez exercer votre œil, faire des choix, chasser le sujet photographique et repartez avec vos photographies en noir et blanc !
Visite-atelier au Musée du Gévaudan
En lien avec l’exposition Raymond Depardon Rural
Après une visite de l’exposition temporaire, venez exercer votre œil, faire des choix, chasser le sujet photographique et repartez avec vos photographies en noir et blanc !
2 h de 0 à 10€ sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Guided Tour and Workshop at the Musée du Gévaudan
In conjunction with the exhibition “Raymond Depardon: Rural”
After touring the temporary exhibition, come hone your eye, make your selections, hunt for photographic subjects, and leave with your own black-and-white photographs!
L’événement VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT Mende
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