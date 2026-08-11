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AGENDA · Mende

VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

mercredi 28 octobre 2026 · Mende

VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Adresse
3 Rue de l'Épine
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
0 0 10 Demi-journée

Mende

VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Visite-atelier au Musée du Gévaudan
En lien avec l’exposition Raymond Depardon Rural
Après une visite de l’exposition temporaire, venez exercer votre œil, faire des choix, chasser le sujet photographique et repartez avec vos photographies en noir et blanc !
Visite-atelier au Musée du Gévaudan
En lien avec l’exposition Raymond Depardon Rural
Après une visite de l’exposition temporaire, venez exercer votre œil, faire des choix, chasser le sujet photographique et repartez avec vos photographies en noir et blanc !
2 h de 0 à 10€ sur réservation   .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85  museepatrimoine@mende.fr

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English :

Guided Tour and Workshop at the Musée du Gévaudan
In conjunction with the exhibition “Raymond Depardon: Rural”
After touring the temporary exhibition, come hone your eye, make your selections, hunt for photographic subjects, and leave with your own black-and-white photographs!

L’événement VISITE-ATELIER AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT Mende

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