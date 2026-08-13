Visite-atelier Cache-cache en forêt au Musée de la Vénerie de Senlis Senlis
vendredi 30 octobre 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Visite-atelier Cache-cache en forêt au Musée de la Vénerie de Senlis
Place du Parvis Notre- Dame Senlis Oise
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Les animaux se cachent en forêt comme dans les œuvres… Qui saura trouver le lièvre ou le papillon dans les tableaux ? Les enfants partent à leurs découvertes avant de les apprivoiser dans leur propre paysage dessiné.
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Les animaux se cachent en forêt comme dans les œuvres… Qui saura trouver le lièvre ou le papillon dans les tableaux ? Les enfants partent à leurs découvertes avant de les apprivoiser dans leur propre paysage dessiné.
Blouse et réservation conseillées. La visite-atelier se fait en autonomie, sans la présence des adultes.
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans .
Place du Parvis Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 49 93 musees@ville-senlis.fr
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English :
Animals are hiding in the forest, just like in the “artworks.” Who can spot the hare or the butterfly in the paintings? The children set off on their own discoveries before bringing them to life in their own drawings.
10:30 a.m. for ages 4–7 and 2:30 p.m. for ages 8–12
L’événement Visite-atelier Cache-cache en forêt au Musée de la Vénerie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-08-13 par Chantilly-Senlis Tourisme
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