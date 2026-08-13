Informations pratiques

Senlis

Visite-atelier Cache-cache en forêt au Musée de la Vénerie de Senlis

Place du Parvis Notre- Dame Senlis Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Les animaux se cachent en forêt comme dans les œuvres… Qui saura trouver le lièvre ou le papillon dans les tableaux ? Les enfants partent à leurs découvertes avant de les apprivoiser dans leur propre paysage dessiné.

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Les animaux se cachent en forêt comme dans les œuvres… Qui saura trouver le lièvre ou le papillon dans les tableaux ? Les enfants partent à leurs découvertes avant de les apprivoiser dans leur propre paysage dessiné.

Blouse et réservation conseillées. La visite-atelier se fait en autonomie, sans la présence des adultes.

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans .

Place du Parvis Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 49 93 musees@ville-senlis.fr

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English :

Animals are hiding in the forest, just like in the “artworks.” Who can spot the hare or the butterfly in the paintings? The children set off on their own discoveries before bringing them to life in their own drawings.

10:30 a.m. for ages 4–7 and 2:30 p.m. for ages 8–12

L’événement Visite-atelier Cache-cache en forêt au Musée de la Vénerie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-08-13 par Chantilly-Senlis Tourisme