Visite atelier Dans les vestiges du château Caen

Visite atelier Dans les vestiges du château

Château Caen Calvados

Après une courte présentation des vestiges du Vieux Palais et du Donjon, à vos crayons pour croquer le château ! Imaginez le Vieux Palais au temps de Guillaume le Conquérant et le Donjon du futur, au cœur du parc nouvellement aménagé !

Pour les 5-13 ans en famille. Durée 1h30.

8 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Ouverture de la billetterie 2 mois avant l’activité.

Activité proposée par le Musée de Normandie Château de Caen .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite atelier Dans les vestiges du château

After a brief presentation of the remains of the Old Palace and the Keep, get to work sketching the castle! Imagine the Old Palace in the time of William the Conqueror, and the Donjon of the future, in the heart of the newly landscaped park!

