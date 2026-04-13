Visite-atelier en famille dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes », Musée du château fort, Sedan

Visite-atelier en famille dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes » Mercredi 26 août, 10h30 Musée du château fort Ardennes

Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans

Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00

Mercredi 26 août à 10h30

Musée du château fort

Visite-atelier en famille de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes »

« Dans la peau de l’armurier »

A partir de 6 ans

Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures dans l’exposition, puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !

RDV devant le café Le Marck dans la cour du château

Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du Musée de l’Armée – Invalides

Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture

Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]

« Dans la peau de l’armurier » armures exposition

Musée du château fort – Ville de Sedan