Visite-atelier en famille dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes », Musée du château fort, Sedan
Visite-atelier en famille dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes », Musée du château fort, Sedan mercredi 26 août 2026.
Visite-atelier en famille dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes » Mercredi 26 août, 10h30 Musée du château fort Ardennes
Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans
Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00
Mercredi 26 août à 10h30
Musée du château fort
Visite-atelier en famille de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes »
« Dans la peau de l’armurier »
A partir de 6 ans
Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures dans l’exposition, puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !
RDV devant le café Le Marck dans la cour du château
Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr
Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du Musée de l’Armée – Invalides
Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture
Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]
« Dans la peau de l’armurier » armures exposition
Musée du château fort – Ville de Sedan
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