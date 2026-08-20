Visite-atelier en famille mené par Anastassia Tetrel, Musée PAB, Alès

Informations pratiques

Visite-atelier en famille mené par Anastassia Tetrel 20 et 22 octobre Musée PAB Gard

15 €, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

À partir de l’observation des compositions typographiques d’Iliazd, les participants découvrent les bases de la composition typographique : vocabulaire spécifique, structure des caractères, jeu des formes et des contre-formes, des pleins et des vides, des masses de couleur et des valeurs et explorent ainsi les clés de la création d’une composition d’image associé à un mot.

Chaque enfant, accompagné d’un parent, réalise sa propre composition associant un mot choisi et des images gravées en linogravure. L’ensemble est ensuite imprimé sur papier ainsi que sur un tote-bag, à la fois souvenir de l’atelier et support à porter au quotidien. Un excellent prétexte pour partager ses nouvelles connaissances et susciter la curiosité autour de l’originalité de son tote-bag.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Atelier DUO parents/enfants à partir de 6 ans