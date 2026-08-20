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Visite-atelier en famille mené par Anastassia Tetrel, Musée PAB, Alès

mardi 20 octobre 2026 · Musée PAB · Alès

Visite-atelier en famille mené par Anastassia Tetrel, Musée PAB, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Musée PAB
Adresse
52 montée des Lauriers, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
15 €, sur réservation

Visite-atelier en famille mené par Anastassia Tetrel 20 et 22 octobre Musée PAB Gard

15 €, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T14:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

À partir de l’observation des compositions typographiques d’Iliazd, les participants découvrent les bases de la composition typographique : vocabulaire spécifique, structure des caractères, jeu des formes et des contre-formes, des pleins et des vides, des masses de couleur et des valeurs et explorent ainsi les clés de la création d’une composition d’image associé à un mot.
Chaque enfant, accompagné d’un parent, réalise sa propre composition associant un mot choisi et des images gravées en linogravure. L’ensemble est ensuite imprimé sur papier ainsi que sur un tote-bag, à la fois souvenir de l’atelier et support à porter au quotidien. Un excellent prétexte pour partager ses nouvelles connaissances et susciter la curiosité autour de l’originalité de son tote-bag.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Atelier DUO parents/enfants à partir de 6 ans

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