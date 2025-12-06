Visite-atelier Pop-up à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

Présentation

Couronnant la place de l’Étoile, l’Arc de triomphe s’élève sur la colline de Chaillot au croisement des boulevards haussmanniens. Depuis sa terrasse, deux cents ans d’histoire se révèlent sous votre regard !

Après une visite découverte du monument, parents et enfants sont invités à fabriquer une maquette pop-up de l’Arc de triomphe et de Paris.

Attention, la salle d’atelier du monument n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

À savoir avant votre visite

Salle d’atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

Venez réaliser votre maquette de l’Arc de triomphe, au croisement des plus grandes avenues et des monuments incontournables du paysage parisien.

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros.

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-atelier-pop-up-!-vue-sur-la-ville