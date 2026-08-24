Visite-atelier pour les 4-11 ans Métamorphose-moi Musée Mandet Riom
vendredi 23 octobre 2026 · Musée Mandet · Riom
Informations pratiques
Riom
Visite-atelier pour les 4-11 ans Métamorphose-moi
Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Les meubles d’Emilie Lemardeley évoquent les métamorphoses de personnages mythologiques. Après la lecture de kamishibaïs, à ton tour de te transformer. Arbre, animal ou rocher, tout est possible. Il te suffit d’imaginer !
Sur inscription
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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Emilie Lemardeley’s furniture evokes the metamorphoses of mythological characters. After reading some kamishiba, it’s your turn to transform. A tree, an animal, or a rock—anything is possible. All you have to do is use your imagination!
Registration required
L’événement Visite-atelier pour les 4-11 ans Métamorphose-moi Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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