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Visite autour de Nausicaa, Promenade San Martin, Boulogne-sur-Mer

Visite autour de Nausicaa, Promenade San Martin, Boulogne-sur-Mer

Visite autour de Nausicaa, Promenade San Martin, Boulogne-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Lieu : Promenade San Martin

Adresse : 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Visite autour de Nausicaa Lundi 20 avril, 15h00 Promenade San Martin Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

RDV devant la Kabane de la plage, promenade San Martin

Promenade San Martin 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
La station balnéaire et l’hôtel Princess, l’ancien casino, l’aigle de Ferber, la statue San Martin… Profitez d’une déambulation riche d’histoire(s) dans le quartier autour de Nausicaá.

boulonnaisautop.com

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