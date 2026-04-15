Visite autour de Nausicaa, Promenade San Martin, Boulogne-sur-Mer

Visite autour de Nausicaa Lundi 20 avril, 15h00 Promenade San Martin Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T15:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

RDV devant la Kabane de la plage, promenade San Martin

Promenade San Martin 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La station balnéaire et l’hôtel Princess, l’ancien casino, l’aigle de Ferber, la statue San Martin… Profitez d’une déambulation riche d’histoire(s) dans le quartier autour de Nausicaá.

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