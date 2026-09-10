Visite autour des collections du Musée alsacien au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg

Informations pratiques

Visite autour des collections du Musée alsacien au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale 19 et 20 septembre Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale Bas-Rhin

Réservation par messagerie jusqu’à la veille (18/09) ou sur place, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite « Les nouvelles des collections du Musée Alsacien » (1h30)

Depuis un an, les collections ont quitté les bâtiments du quai Saint-Nicolas pour rejoindre les réserves des musées. Déménagement, conservation préventive, restauration et acquisition : allons prendre ensemble des nouvelles de la vie trépidante des collections dans leur lieu de retraite temporaire.

Inscription jusqu’au 18/09 à l’adresse suivante : musees.educatif@strasbourg.eu ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu [{« type »: « email », « value »: « musees.educatif@strasbourg.eu »}] [{« link »: « mailto:musees.educatif@strasbourg.eu »}] L’Union Sociale, Pôle d’Étude et de Conservation des Musées, est implantée dans un bâtiment industriel témoin de l’activité logistique de l’ancien site de la COOP. Restructuré par l’agence Alexandre Chemetoff sous la conduite de la SPL des Deux-Rives, ce nouvel équipement offre 8 300 m² de surface dédiée à la gestion du patrimoine des Musées. Il accueille des magasins de réserves déployés sur cinq niveaux rendus aveugles pour des questions de conservation des collections et les activités des musées liées aux collections et à leur diffusion. Vingt agents y travaillent quotidiennement au sein d’ateliers et d’espaces spécialisés (régie, restauration, encadrement, documentation, menuiserie, métallerie…).

Les fonctions spécifiques du bâtiment et les métiers exercés par des professionnels du patrimoine font l’objet d’une médiation affirmée. Elle s’incarne sur les façades Sud et Ouest où court une série de vitrines :

La vitrine Sud présente l’histoire du mouvement coopératif, de la Coop Alsace et de la restructuration du site à l’aide d’une frise chronologique dynamique exposant divers objets, documents et photographies liés à l’entreprise.

La vitrine Ouest propose, quant à elle, une présentation des métiers des musées au travers d’une bande dessinée ludique.

Une troisième vitrine constituant une réserve témoin est localisée à l’extérieur du volume principal, en regard du Trait d’Union, espace de médiation.

Le Trait d’Union est un nouvel espace du Département éducatif et culturel des musées où s’y déroulent des animations, des ateliers, des événements, des conférences… ouverts à tous les publics.

Visites « Des nouvelles des collections du Musée Alsacien » (1h30)