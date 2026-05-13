Visite botanique du Jardin à la lampe torche, Jardin Botanique de Bordeaux, Bordeaux

Visite botanique du Jardin à la lampe torche Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h45, 21h30, 22h45 Jardin Botanique de Bordeaux Gironde

15 places maximum par créneau de visite. Créneaux horaire à titre indicatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:25:00+02:00

Partez à la rencontre d’un Jardin où la promenade se mêle à la science. Un espace vivant, pensé à la fois comme refuge urbain et terrain d’observation. L’équipe du Jardin vous dévoile son regard sur le monde végétal et partage les missions, souvent méconnues, d’un jardin botanique. Une exploration sensible pour comprendre ce qui se joue derrière chaque plante.

Jardin Botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/jardin.botanique.bordeaux;http://www.bordeaux.fr/ © Jardin Botanique de Bordeaux

Le Jardin Botanique est une institution à vocation scientifique destinée à faire découvrir à tous les publics le monde des plantes, la biodiversité, la nature, la gestion durable des ressources naturelles. C’est un espace de conservation et de préservation de ce patrimoine. Le Jardin Botanique est un lieu à vocation pédagogique et récréative et un puissant outil d’observation qui accueille les plus petits et les plus grands! C’est aussi une source d’informations dans des domaines insoupçonnés : enquêtes de police criminelle, identification de plantes en douane ou la maladie du géranium de votre voisine !

A Bordeaux, deux jardins se complètent. Dans le quartier Bastide, vous trouverez un jardin d’environ 5 hectares, moderne, thématique, proche de nos usages. L’autre jardin, d’environ 1 hectare situé au cœur du Jardin Public en centre ville, présente les plantes de manière scientifique et historique.

Belles promenades et nouvelles connaissances en perspectives, à découvrir absolument! Tram A – station Jardin Botanique.

Partez à la rencontre d’un Jardin où la promenade se mêle à la science. Un espace vivant, pensé à la fois comme refuge urbain et terrain d’observation. L’équipe du Jardin vous dévoile son regard sur… NDMBX26

© Mélissa Portes