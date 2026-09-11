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VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS, Cathédrale Saint-Maurice, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Maurice · Angers

VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS, Cathédrale Saint-Maurice, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Maurice
Adresse
Place monseigneur Chappoulie, 49100 Angers, France
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Maurice Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres et guidées de la cathédrale gothique St Maurice d’Angers et de sa nouvelle galerie contemporaine inaugurée cette année.

Cathédrale Saint-Maurice Place monseigneur Chappoulie, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241875845 Vitraux du XIIe au XXe siècle. Tapisseries, trésors, peintures murales des XIVe et XVe siècles.
Visites libres et guidées de la cathédrale gothique St Maurice d’Angers et de sa nouvelle galerie contemporaine inaugurée cette année.

© Cathédrale Saint-Maurice_Thierry Bonnet

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