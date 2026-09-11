VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS, Cathédrale Saint-Maurice, Angers

Informations pratiques

VISITE CATHEDRALE ST MAURICE ANGERS 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Maurice Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres et guidées de la cathédrale gothique St Maurice d’Angers et de sa nouvelle galerie contemporaine inaugurée cette année.

Cathédrale Saint-Maurice Place monseigneur Chappoulie, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241875845 Vitraux du XIIe au XXe siècle. Tapisseries, trésors, peintures murales des XIVe et XVe siècles.

Visites libres et guidées de la cathédrale gothique St Maurice d’Angers et de sa nouvelle galerie contemporaine inaugurée cette année.

© Cathédrale Saint-Maurice_Thierry Bonnet