Visite centrale photovoltaïque citoyenne « Soleil de Lignières », Centrale photovoltaïque le soleil de Lignière, Lignières

Informations pratiques

Visite centrale photovoltaïque citoyenne « Soleil de Lignières » Samedi 19 septembre, 10h00 Centrale photovoltaïque le soleil de Lignière Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’association Énergies Vendomoises vous fera découvrir une partie de cette centrale photovoltaïque.

Nous vous parlerons de la transition énergétique vue par des citoyens, sur leur territoire.

Centrale photovoltaïque le soleil de Lignière Chemin de Courcelles, Le Parmenier, 41160 Lignières Lignières 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 33 12 68 38 https://www.energiesvendomoises.com/ La centrale photovoltaïque » Soleil de Lignères » a été construite sur une ancienne décharge, fermée en 2009.

Les 7330 panneaux photovoltaïques ont été fixés sur des plots en béton, posés à même le sol.

Cette centrale d’une capacité de production de 4600 kW produira environ 5500 MWh par an.

Cette réalisation a été portée par des acteurs du territoire, à savoir

– le syndicat Valdem ( propriétaire du terrain)

– La commune de Lignières

– La Communauté de communes du Perche et Haut-Vendômois

– Le Syndicat Intercommunal de Distribution de l’Énergie de Loiret Cher

– La SEM EneR Centre-Val de Loire

– L’association citoyenne Énergies Vendômoises

La durée de vie de cette centrale photovoltaïque est prévue pour 30 ans. Fléchage à proximité de la centrale photovoltaïque.

L’association Énergies Vendomoises vous fera découvrir une partie de cette centrale photovoltaïque.

© Ener Centre Val de Loire