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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Chocolaterie Doillon Luxeuil-les-Bains

vendredi 16 octobre 2026 · Chocolaterie Doillon · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Chocolaterie Doillon
Adresse
7 Rue Jules Adler
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon

Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 15:00:00
fin : 2026-11-06 16:30:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23 2026-11-06

Une visite immersive 2 en 1 découvrez la chocolaterie et la brûlerie, les ateliers, explications sur le chocolat et le café, leurs origines, la manière de tes travailler, démonstration de torréfaction et dégustation sur place.
Entrée 8€ avec remise d’un bon pour un café offert à la brûlerie, remis à la visite.
Durée 60 à 90 min.
Sur inscription par téléphone (au plus tard la veille du jour de la visite).   .

Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon

L’événement Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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