Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Chocolaterie Doillon Luxeuil-les-Bains
vendredi 16 octobre 2026 · Chocolaterie Doillon · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon
Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 15:00:00
fin : 2026-11-06 16:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23 2026-11-06
Une visite immersive 2 en 1 découvrez la chocolaterie et la brûlerie, les ateliers, explications sur le chocolat et le café, leurs origines, la manière de tes travailler, démonstration de torréfaction et dégustation sur place.
Entrée 8€ avec remise d’un bon pour un café offert à la brûlerie, remis à la visite.
Durée 60 à 90 min.
Sur inscription par téléphone (au plus tard la veille du jour de la visite). .
Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon
L’événement Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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