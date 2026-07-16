Visite commentée : 10 ans d’observatoire photos sur l’Espace Naturel Sensible La Corbelière, Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins, Mauléon

Informations pratiques

Visite commentée : 10 ans d’observatoire photos sur l’Espace Naturel Sensible La Corbelière Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Depuis 10 ans, l’Observatoire photographique de l’Espace Naturel Sensible de La Corbelière, mené en partenariat avec le PhotoClub du Pays Mauléonais, suit l’évolution des paysages.

À l’occasion d’une animation nature animée par Étienne Berger, de l’association Bocage Pays Branché, venez découvrir cette démarche au cœur de l’Espace Naturel Sensible.

Au programme : une déambulation guidée avec Étienne Berger et les services municipaux, la présentation des actions menées en faveur des paysages, ainsi qu’une exposition des photographies réalisées pour l’observatoire depuis 2015.

Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins Route de Moulins, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Moulins Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/ La Corbelière de Moulins se trouve au coeur d’un vaste paysage bocager, berceau de sources qui s’unissenet pour former un ruisseau rejoignant la rivière l’Ouin. Dans ce lieu authentique se mêlent prairies, mares, haies bocagères et petits cours d’eau, offrant aux visiteurs une promeade variée et pleine de surprises. Parking enherbé sur place

Depuis 10 ans, l’Observatoire photos de l’Espace Naturel Sensible de La Corbelière, mené avec le PhotoClub du Pays Mauléonais, suit l’évolution des paysages. Découvrez cette démarche lors d’une avec …

©Mairie de Mauléon