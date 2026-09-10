Visite commentée à la Maison Flow, Maison Flow, Vannes
samedi 19 septembre 2026 · Maison Flow · Vannes
Informations pratiques
Visite commentée à la Maison Flow Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Flow Morbihan
Départs de visite à 10h et 11h puis à 14h et 16h. / Si des personnes de passage à Maison Flow souhaitent s’inscrire, elles pourront aussi le faire en direct avec l’équipe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À quelques pas de la gare de Vannes, des milliers de personnes passent chaque année devant le 8 avenue Favrel et Lincy sans soupçonner ce qui se cache derrière sa façade. Aucun indice ne révèle la présence, en cœur d’îlot, d’une ancienne halle industrielle de 44 mètres de long culminant à près de 9 mètres de hauteur…
Lorsque le projet Maison Flow débute en 2021, il ne subsiste plus que quelques témoins de cette histoire. L’enjeu est alors double : sauver un patrimoine en péril et révéler un patrimoine invisible.
Maison Flow 8 Avenue Favrel et Lincy, 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne https://flow-curiosity.fr/maison-flow/#histoire-lieu [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-a-maison-flow-tickets-1996638042132?aff=ebdsshcopyurl&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-source=cp&utm-term=listing »}]
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Flow
Maison Flow
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