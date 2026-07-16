Visite commentée à l’atelier Rozsda au Bateau-lavoir, Atelier Rozsda-Bateau Lavoir, Paris

Informations pratiques

Visite commentée à l’atelier Rozsda au Bateau-lavoir 19 et 20 septembre Atelier Rozsda-Bateau Lavoir

Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour s’inscrire, envoyez vos Nom, prénom et téléphone portable de chaque participant (max. 3 personnes). Une participation de 5€/personne est demandée. Merci d’arriver 15 min avant l’heure de début.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

L’espace que jadis occupa Picasso, reconstruit après l’incendie de 1970, abrite aujourd’hui l’atelier Rozsda qui conserve intacte l’empreinte de ce peintre mais reste « hanté » par Picasso et sa bande.

C’est dans cet atelier qu’aura lieu la conférence qui retracera les origines de Montmartre, la création du Bateau Lavoir et les différents ateliers de Picasso. Accès par escalier sans ascenseur.

Notre conférence fera le lien entre le « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Il y aura 1 séance samedi 19 septembre à 10h et une autre le dimanche 20 septembre à 10h également (maximum10 personnes par visite).

Pour vous inscrire : envoyez-nous votre Nom, Prénom, et numéro de téléphone portable de chaque participant (max 3 personnes) indiquant SAMEDI ou DIMANCHE à ce mail : jep.rozsda.bateaulavoir@gmail.com

Une participation aux frais sera demandée (5 euros par personne)

Vous êtes priés d’arriver au rendez-vous 15 minutes avant l’heure, merci de votre compréhension.

Atelier Rozsda-Bateau Lavoir 13 Place Emile-Goudeau 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France https://www.rozsda.com/ [{« type »: « email », « value »: « jep.rozsda.bateaulavoir@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:jep.rozsda.bateaulavoir@gmail.com »}] Situé sur la butte Montmartre au Bateau Lavoir, l’atelier Rozsda se trouve à l’emplacement même où Picasso, en 1907, a peint « Les demoiselles d’Avignon ». Reconstruit après l’incendie de 1970, l’atelier a conservé intacte l’empreinte de Rozsda mais reste hanté par Picasso et sa « bande ». Métro : Abbesses, Pigalle, Lamarck – Caulaincourt/ Bus 40, 80, 95, 30 et 54/ Parking : Place Clichy, Anvers

L’espace que jadis occupa Picasso, reconstruit après l’incendie de 1970, abrite aujourd’hui l’atelier Rozsda qui conserve intacte l’empreinte de ce peintre mais reste « hanté » par Picasso et sa cet…

Zoltan 1999 © J. M. Atelier Rozsda