Visite commentée A table ! Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Une visite qui explore, depuis la Préhistoire, les façons de produire et de consommer de la nourriture, tout en abordant la représentation des aliments dans l’art.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
A visit that explores the ways in which food has been produced and consumed since prehistoric times, and looks at the representation of food in art.
