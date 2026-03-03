Visite commentée A table ! Musée de Valence Valence

Visite commentée A table !

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Une visite qui explore, depuis la Préhistoire, les façons de produire et de consommer de la nourriture, tout en abordant la représentation des aliments dans l’art.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

A visit that explores the ways in which food has been produced and consumed since prehistoric times, and looks at the representation of food in art.

