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Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros ! Rue de Narbonne Montélimar

Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros ! Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue de Narbonne

Adresse : Château de Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 11:45:00

Tarif : 6 Tarif réduit 7-17 ans

Montélimar

Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit
7-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:45:00
fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Visite guidée en famille ! Un moment pour évoquer la place idéalisée du chevalier, les valeurs et les codes de la chevalerie, sans oublier l’amour courtois…
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30  leschateaux@ladrome.fr

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English :

Guided tour for the whole family! A moment to evoke the idealized place of the knight, the values and codes of chivalry, not forgetting courtly love?

L’événement Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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