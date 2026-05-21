Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros ! Rue de Narbonne Montélimar

Montélimar

Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

7-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:45:00

fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Visite guidée en famille ! Un moment pour évoquer la place idéalisée du chevalier, les valeurs et les codes de la chevalerie, sans oublier l’amour courtois…

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

Guided tour for the whole family! A moment to evoke the idealized place of the knight, the values and codes of chivalry, not forgetting courtly love?

L’événement Visite commentée chevaleresque Géraud, mon héros ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération