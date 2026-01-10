Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Entre l’Yonne et le canal Place du Commandant Boidot Clamecy jeudi 23 juillet 2026.

Clamecy

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Entre l’Yonne et le canal

Place du Commandant Boidot Parking Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Que diriez-vous de découvrir, en ville, une faune et une flore insoupçonnées ? Notre guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy vous amènera aux quatre coins de la cité pour explorer la biodiversité clamecycoise au gré de différents circuits La faune et la flore, entre l’Yonne et le canal Départ 10h Place du Commandant Boidot Réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché, 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr ou via le formulaire en ligne https://forms.gle/V1uiJavL8hL1Mzpx7 .

Place du Commandant Boidot Parking Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Entre l’Yonne et le canal

L’événement Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Entre l’Yonne et le canal Clamecy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Clamecy Haut Nivernais