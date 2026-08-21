Visite commentée « Construire un dolmen », Musée Charbonneau-Lassay, Loudun

Informations pratiques

Visite commentée « Construire un dolmen » Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Charbonneau-Lassay Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Découvrez l’exposition consacrée aux matériaux de construction des mégalithes du Néolithique lors d’une visite commentée au musée Charbonneau-Lassay. Cette visite vous permettra de mieux comprendre les techniques de construction, le choix des matériaux et les savoir-faire mis en œuvre par les bâtisseurs de la Préhistoire.

Musée Charbonneau-Lassay 24 Rue du Martray, 86200 Loudun, France Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549988158 https://www.ville-loudun.fr/services-au-public/culture/les-musees Le Musée Charbonneau-Lassay abrite des collections riches et variées en grande partie léguées par l’érudit local Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946). Archéologue, graveur, historien et collectionneur, Charbonneau-Lassay a rassemblé tout au long de sa vie objets archéologiques du territoire et d’ailleurs, livres anciens en lien avec les érudits loudunais de l’époque moderne, épées et armes à feu du XVIe au XIXe siècle. Aujourd’hui, sa collection cohabite avec des toiles du XIXe siècle léguées par le peintre Carl Rosa (1853-1913), les vestiges gallo-romains de la villa de Curçay-sur-Dive, des pièces emblématiques des arts populaires loudunais ou encore des productions artistiques liées au sacré. Sans oublier l’étonnante collection d’art africain, comprenant notamment d’imposants masques rituels.

Visite commentée de l’exposition sur les matériaux de construction des mégalithes du néolithique au musée Charbonneau-Lassay

©ville de Loudun