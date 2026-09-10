Visite commentée de la baie de Canche, Centre nautique de la baie de Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite commentée de la baie de Canche 19 et 20 septembre Centre nautique de la baie de Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au coeur des 45 ha protégés du Parc Nature de la Baie de Canche, partez à la découverte des trésors naturels de l’estuaire de la Canche et de ses dunes. Accompagné d’un guide nature vous rencontrerez la richesse de la faune et la flore d’un milieu exceptionnel. Observer le tadorne de Belon, la spatule blanche et bien d’autres oiseaux qui y trouvent refuge lors de leurs migrations. Sentir et goûter les plantes sauvages. Avec un peu de chance, vous apercevrez aussi les phoques qui se reposent sur les bancs de sable ! Samedi et dimanche à 10h (durée : 2h) | Prévoir chaussures de marche |

Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com |

Départ : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet, au panneau « Départ des visites guidées Nature en baie de Canche |

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Centre nautique de la baie de Canche 1 avenue Jean Ruet, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Au coeur des 45 ha protégés du Parc Nature de la Baie de Canche, partez à la découverte des trésors naturels de l’estuaire de la Canche et de ses dunes. Accompagné d’un guide nature vous rencontrerez…

© Grégoire Lenoir