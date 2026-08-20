Visite commentée de la Basilique de Boulogne, Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite commentée de la Basilique de Boulogne Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Basilique Notre-Dame Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Du dôme à l’église latine, découvrez avec un guide conférencier l’architecture de cet édifice du 19e siècle, oeuvre de l’abbé Haffreingue.

Gratuit. Durée 45 min.

Rendez-vous à l’entrée de la basilique, rue de Lille

Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Basilique Notre-Dame Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez l’architecture de cet édifice marquant de Boulogne-sur-Mer

Fernanda Sanchez-Paredes / Drac Hauts de France