UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boulogne-sur-Mer

Visite commentée de la Basilique de Boulogne, Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame · Boulogne-sur-Mer

Visite commentée de la Basilique de Boulogne, Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Basilique Notre-Dame
Adresse
Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit

Visite commentée de la Basilique de Boulogne Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Basilique Notre-Dame Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Du dôme à l’église latine, découvrez avec un guide conférencier l’architecture de cet édifice du 19e siècle, oeuvre de l’abbé Haffreingue.
Gratuit. Durée 45 min.
Rendez-vous à l’entrée de la basilique, rue de Lille
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Basilique Notre-Dame Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez l’architecture de cet édifice marquant de Boulogne-sur-Mer

Fernanda Sanchez-Paredes / Drac Hauts de France

À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)