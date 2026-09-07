Visite commentée de la bibliothèque Carnegie, Bibliothèque Carnégie, Reims

Informations pratiques

Visite commentée de la bibliothèque Carnegie Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Carnégie Marne

Départ de visite toutes les 20 min. Merci de se présenter 5 min avant le départ de la visite choisie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.

Bibliothèque Carnégie 2 Place Carnegie, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326778141 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-reims.fr/Default/doc/CALENDAR/15188/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.

©AD GrandReims