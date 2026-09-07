Visite commentée de la bibliothèque Carnegie, Bibliothèque Carnégie, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Carnégie · Reims
Informations pratiques
Visite commentée de la bibliothèque Carnegie Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Carnégie Marne
Départ de visite toutes les 20 min. Merci de se présenter 5 min avant le départ de la visite choisie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.
Bibliothèque Carnégie 2 Place Carnegie, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326778141 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-reims.fr/Default/doc/CALENDAR/15188/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.
©AD GrandReims
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