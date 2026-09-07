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Visite commentée de la bibliothèque Carnegie, Bibliothèque Carnégie, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Carnégie · Reims

Visite commentée de la bibliothèque Carnegie, Bibliothèque Carnégie, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Carnégie
Adresse
2 Place Carnegie, 51100 Reims, France
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Départ de visite toutes les 20 min. Merci de se présenter 5 min avant le départ de la visite choisie.

Visite commentée de la bibliothèque Carnegie Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Carnégie Marne

Départ de visite toutes les 20 min. Merci de se présenter 5 min avant le départ de la visite choisie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.

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Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art Déco rémois, en explorant les espaces ouverts au public, ainsi que les coulisses de la bibliothèque.

©AD GrandReims

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