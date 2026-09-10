Visite commentée de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle - Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac · Souillac
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle de Présignac 19 et 20 septembre Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lot
Gratuit. Visite à la demande / environ 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de la chapelle Saint-Julien de Présignac, de son cimetière et des trois fontaines du lieu-dit.
Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie
Visite commentée de la petite chapelle Saint-Julien de Présignac ainsi que le cimetière et les trois fontaines du lieu-dit.
©Lot tourisme
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