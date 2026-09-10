Visite commentée de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de Présignac 19 et 20 septembre Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lot

Gratuit. Visite à la demande / environ 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de la chapelle Saint-Julien de Présignac, de son cimetière et des trois fontaines du lieu-dit.

Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie

Visite commentée de la petite chapelle Saint-Julien de Présignac ainsi que le cimetière et les trois fontaines du lieu-dit.

©Lot tourisme