Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac
samedi 19 septembre 2026 · Anciennes forges Bourzolles · Souillac
Informations pratiques
Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles 19 et 20 septembre Anciennes forges Bourzolles Lot
Gratuit. Buvette sur place – Renseignements : 07.67.61.68.88.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez librement ce site au patrimoine exceptionnel grâce aux panneaux explicatifs installés tout au long du parcours.
Découvrez la maison de maître et son parc, le canal, les vestiges du haut-fourneau ainsi que ceux de la centrale hydroélectrique qui alimenta Souillac jusqu’en 1930.
Anciennes forges Bourzolles 131 route de Bourzolles 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie
Visitez librement, à l’aide de panneaux explicatifs, ce lieu à l’histoire et au patrimoine exceptionnel : la maison de maître et son parc, le canal, les vestiges du haut-fourneau et ceux de la qui…
©LaDepeche
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