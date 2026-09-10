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Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac

samedi 19 septembre 2026 · Anciennes forges Bourzolles · Souillac

Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anciennes forges Bourzolles
Adresse
131 route de Bourzolles 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Buvette sur place - Renseignements : 07.67.61.68.88.

Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles 19 et 20 septembre Anciennes forges Bourzolles Lot

Gratuit. Buvette sur place – Renseignements : 07.67.61.68.88.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement ce site au patrimoine exceptionnel grâce aux panneaux explicatifs installés tout au long du parcours.
Découvrez la maison de maître et son parc, le canal, les vestiges du haut-fourneau ainsi que ceux de la centrale hydroélectrique qui alimenta Souillac jusqu’en 1930.

Anciennes forges Bourzolles 131 route de Bourzolles 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie
Visitez librement, à l’aide de panneaux explicatifs, ce lieu à l’histoire et au patrimoine exceptionnel : la maison de maître et son parc, le canal, les vestiges du haut-fourneau et ceux de la qui…

©LaDepeche

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