Visite commentée de la Chapelle de Walcourt, Chapelle Notre-Dame de Walcourt, Givet

Informations pratiques

Visite commentée de la Chapelle de Walcourt 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Walcourt Ardennes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte de l’exposition sur l’historique de la chapelle et de la Ville de Givet.

Chapelle Notre-Dame de Walcourt Route de Philippeville, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est Construite en 1602, la chapelle était le point d’arrivée d’une grande procession à la Trinité. Après la Révolution, durant l’occupation russe, cet édifice religieux devint une chapelle orthodoxe pour les troupes russes. La chapelle de Walcourt de Givet est un ancien édifice religieux catholique du XVIIᵉ siècle. Reconstruite à la fin du XVIIIᵉ siècle, elle fut utilisée successivement comme lieu de culte catholique, orthodoxe et protestant.

La chapelle est de forme carrée à l’extérieur et comporte une pièce unique circulaire à l’intérieur. Le parement est en pierre bleue de Givet. La chapelle, dont le nom de l’architecte est inconnu, a été construite entre 1602 et 1604. Elle est dédiée à Notre-Dame de Walcourt, vénérée dans la Basilique Saint-Materne, à Walcourt en Belgique.

Complètement détruite en 1781, elle fut reconstruite au même emplacement par l’industriel et maire de la ville de Givet, Toupet des Vignes. En 1815, à la suite de la défaite de Napoléon à Waterloo, la chapelle fut utilisée pendant deux ans comme lieu de culte orthodoxe par les troupes russes. En 1818, elle fut d’abord rendue au culte catholique, puis au culte protestant pendant l’occupation allemande de la Première Guerre mondiale. À partir de 1918, la chapelle fut abandonnée et n’est plus utilisée pour le culte. L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1984.

Découverte de l’exposition sur l’historique de la chapelle et de la Ville de Givet.

©Ville de Givet