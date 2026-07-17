Visite commentée de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Chapelle Saint-Gilles, Fresselines

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Saint-Gilles des Forges 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Gilles Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Saint-Gilles des Forges lors d’une visite commentée par Noëlle Bertrand, historienne, membre de la Société des sciences de la Creuse et auteure de l’étude « Le décor intérieur de la chapelle des Forges de Fresselines ».

D’apparence modeste, cette chapelle édifiée au XIIe siècle par les Augustins d’Aureil abrite un décor intérieur remarquable. Sa voûte est recouverte d’un lambris peint représentant des allégories des Litanies de la Vierge. Daté de 1631, ce plafond exceptionnel, presque unique en France, se compose de nombreux médaillons se détachant sur un rare fond « sang de bœuf ». L’identité du commanditaire et celle de l’artiste demeurent inconnues.

La chapelle est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 13 février 2004. L’association Renaissance de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Fresselines a récemment été créée afin d’œuvrer à sa restauration.

Visite commentée le samedi à 15h30 et le dimanche à 15h.

Un avant-goût du patrimoine de Fresselines.

https://lesamisdefresselinesencreuse.org/patrimoine-bati-et-sculpte/

Chapelle Saint-Gilles Les Forges, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lesamisdefresselinesencreuse.org/patrimoine-bati-et-sculpte/ »}]

Découvrez la chapelle Saint-Gilles des Forges !

© CB