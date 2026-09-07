Visite commentée de la collégiale et des vieux quartiers, Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, Le Dorat

Informations pratiques

Visite commentée de la collégiale et des vieux quartiers 18 – 20 septembre Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens du Dorat.

Durée de la visite : environ 1h.

Entrée gratuite. Rendez-vous à la Maison du patrimoine.

Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens Place de la Collégiale, 87210 Le Dorat, France Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555607220 Selon la tradition, pour commémorer une victoire gagnée près de Civaux, Clovis aurait fait bâtir un oratoire dans lequel il installa des clercs. Cette tradition pourrait expliquer la date de 501 gravée sur le tympan du portail de la façade principale. L’oratoire devint abbaye, détruite en 866 et restaurée en 987 par Boson, comte de la Marche, qui y institua des chanoines réguliers. La tradition rapporte que l’église actuelle aurait été bâtie par le second abbé, Drutus Mortemard, qui fit un voyage en Terre sainte. De plan en croix latine, l’édifice possède un transept de même largeur que la nef, suivi d’un chœur fermé à l’extrémité par une colonnade circulaire autour de laquelle pourtournent les collatéraux et rayonnent trois chapelles saillantes et circulaires. A droite et à gauche des bas-côtés du chœur se trouvent deux autres chapelles semblables, ouvrant sur le transept. A la croisée du transept, la jonction des quatre voûtes de la nef, des croisillons et du chœur est formée par quatre pendentifs qui supportent un dôme octogonal, au-dessus duquel s’élève le clocher avec sa flèche. Au droit de la première arcade de la nef, une autre coupole soutient le clocher sur la façade principale. Au-dessus de la chapelle de l’abside a été élevée une tour fortifiée qui pourrait avoir été construite au milieu du XVe siècle. Parking.

Visite de commentée de la collégiale Saint-pierre-ès-Liens du Dorat, temps de visite environ 1h, entrée gratuite se présenté à la maison du patrimoine.

©la maison du patrimoine du dorat