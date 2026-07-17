Visite commentée de la façade Nord de la cathédrale d’Amiens, Cathédrale d’Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale d'Amiens · Amiens
Informations pratiques
Visite commentée de la façade Nord de la cathédrale d’Amiens 19 et 20 septembre Cathédrale d’Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite commentée des nombreuses statues de la façade Nord, en lien avec l’histoire de France.
Visites à la demande en fonction des arrivées.
Visite en extérieur pouvant être annulée en cas de fortes pluies.
Cathédrale d’Amiens Place Notre-Dame, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322800341 http://cathedrale-amiens.monuments-nationaux.fr L’édifice est bâti au début du XIIIe siècle pour contenir la relique du chef de Saint-Jean-Baptiste. Les architectes Robert de Luzarches, Thomas et Regnault de Cormont, se succèdent au cours des travaux qui s’étendent de 1220 à 1270, bâtissant la plus grande cathédrale du Moyen Âge.
Visite commentée des nombreuses statues de la façade Nord, en lien avec l’histoire de France.
©Amis de la cathédrale d’Amiens
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