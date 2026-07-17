Visite commentée de la façade Nord de la cathédrale d’Amiens, Cathédrale d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Visite commentée de la façade Nord de la cathédrale d’Amiens 19 et 20 septembre Cathédrale d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée des nombreuses statues de la façade Nord, en lien avec l’histoire de France.

Visites à la demande en fonction des arrivées.

Visite en extérieur pouvant être annulée en cas de fortes pluies.

Cathédrale d’Amiens Place Notre-Dame, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322800341 http://cathedrale-amiens.monuments-nationaux.fr L’édifice est bâti au début du XIIIe siècle pour contenir la relique du chef de Saint-Jean-Baptiste. Les architectes Robert de Luzarches, Thomas et Regnault de Cormont, se succèdent au cours des travaux qui s’étendent de 1220 à 1270, bâtissant la plus grande cathédrale du Moyen Âge.

Visite commentée des nombreuses statues de la façade Nord, en lien avec l’histoire de France.

©Amis de la cathédrale d’Amiens