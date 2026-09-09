Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets, Maison des Consuls, Saint-Céré

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets Samedi 19 septembre, 14h30 Maison des Consuls Lot

Gratuit. Informations auprès des Amis de Saint-Céré : contact@saint-cere.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

️ Découverte de Saint-Céré avec l’association des Amis de Saint-Céré

Guidés par l’association, venez découvrir deux joyaux au cœur de cette ville chargée d’histoire :

la Maison des Consuls

l’église des Récollets

Maison des Consuls Place du Mercadial, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 05 65 10 01 15 http://www.saint-cere.fr La maison des Consuls propose tout au long de l’année des expositions de grande qualité mettant en avant à la fois des artistes renommés et des artistes moins connus, mais tout aussi talentueux. Rendez-vous à l’entrée rue de l’hôtel de ville, place Mercadial.

️ Découverte de Saint-Céré avec l’association des Amis de Saint-Céré

© PAH Cauvaldor