Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets, Maison des Consuls, Saint-Céré
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Consuls · Saint-Céré
Informations pratiques
Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets Samedi 19 septembre, 14h30 Maison des Consuls Lot
Gratuit. Informations auprès des Amis de Saint-Céré : contact@saint-cere.org
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
️ Découverte de Saint-Céré avec l’association des Amis de Saint-Céré
Guidés par l’association, venez découvrir deux joyaux au cœur de cette ville chargée d’histoire :
- la Maison des Consuls
- l’église des Récollets
Maison des Consuls Place du Mercadial, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 05 65 10 01 15 http://www.saint-cere.fr La maison des Consuls propose tout au long de l’année des expositions de grande qualité mettant en avant à la fois des artistes renommés et des artistes moins connus, mais tout aussi talentueux. Rendez-vous à l’entrée rue de l’hôtel de ville, place Mercadial.
️ Découverte de Saint-Céré avec l’association des Amis de Saint-Céré
© PAH Cauvaldor
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Festival les Instants Baroques du Lot Magiciennes Baroques par Lucile Richardot et Jean-Luc Ho Saint-Céré 13 septembre 2026
- Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré 19 septembre 2026
- Sortie vélo Saint-Céré 19 septembre 2026
- Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré 26 septembre 2026
- Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 26 septembre 2026