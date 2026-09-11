Visite commentée de la Maison d’Ourscamp, Maison d’Ourscamp – Paris historique, Paris

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison d’Ourscamp 19 et 20 septembre Maison d’Ourscamp – Paris historique Paris

Inscriptions obligatoires et informations à partir du 1er septembre, sur le site de l’association: www.paris-historique.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La première Maison d’Ourscamp (dite aussi maison de l’Ours) est construite dans la deuxième moitié du XIIIe siècle sur un terrain reçu en donation, en 1248, par les moines cisterciens de l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp, située près de Noyon (Oise).Cette maison est leur “maison de ville”. Elle est occupée par les moines qui y stockent les récoltes et divers produits de l’abbaye pour les revendre sur les marchés parisiens. Construite entièrement en pierre, elle comporte un cellier d’environ 200 m², une salle à piliers en rez-de-chaussée et un étage. Il reste aujourd’hui de cette maison le cellier gothique, une partie du dallage du rez-de-chaussée et les vestiges d’une grande cheminée. Avec le temps, ils loueront une partie du lieu à d’autres marchands ainsi qu’à des artisans.

Durant la première moitié du XXe siècle, la dégradation du bâtiment perdure et la maison se retrouve intégrée dans l’îlot insalubre 16, l’un de 17 îlots insalubres identifiés dans la capitale au début du XXe siècle. En 1964, la Maison d’Ourscamp est devenue le siège de l’association Paris historique. Elle est à la fois un centre d’information, l’accueil et le lieu de départ de certaines de nos activités et une bibliothèque ainsi qu’une photothèque en consultation.

Il est également possible de faire une visite guidée de la maison par nos bénévoles (visite du cellier gothique et de la courette à pans de bois).

Accès:

Métro Saint-Paul, Hôtel de Ville, Pont-Marie

Maison d’Ourscamp – Paris historique 44 Rue François Miron, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 0148877431 https://www.paris-historique.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.paris-historique.org »}] La première Maison d’Ourscamp (dite aussi maison de l’Ours) est construite dans la deuxième moitié du XIIIe siècle sur un terrain reçu en donation, en 1248, par les moines cisterciens de l’abbaye Notre-Dame d’Ourscamp, située près de Noyon (oise).Cette maison est leur “maison de ville”. Elle est occupée par les moines qui y stockent les récoltes et divers produits de l’abbaye pour les revendre sur les marchés parisiens. Construite entièrement en pierre, elle comporte un cellier d’environ 200 m², une salle à piliers en rez-de-chaussée et un étage. Il reste aujourd’hui de cette maison le cellier gothique, une partie du dallage du rez-de-chaussée et les vestiges d’une grande cheminée. Avec le temps, ils loueront une partie du lieu à d’autres marchands ainsi qu’à des artisans.

Durant la première moitié du XXe siècle, la dégradation du bâtiment perdure et la maison se retrouve intégrée dans l’îlot insalubre 16, l’un de 17 îlots insalubres identifiés dans la capitale au début du XXe siècle. En 1964, la Maison d’Ourscamp est devenue le siège de l’association Paris historique. Elle est à la fois un centre d’information, l’accueil et le lieu de départ de certaines de nos activités et une bibliothèque ainsi qu’une photothèque en consultation.

Il est également possible de faire une visite guidée de la maison par nos bénévoles (visite du cellier gothique et de la courette à pans de bois).

Visite commentée

© Paris historique