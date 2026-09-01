Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy, Maison du cardinal Jouffroy, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Maison du cardinal Jouffroy · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy 19 et 20 septembre Maison du cardinal Jouffroy Haute-Saône
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la maison du cardinal Jouffroy, à Luxeuil-les-Bains, grâce à une visite guidée. Cette demeure, édifiée aux XVe et XVIe siècles, possède l’un des plus anciens balcons de pierre suspendus de France. Départs des visites toutes les heures.
Maison du cardinal Jouffroy 53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 73 46 11 21 – 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet hôtel particulier construit au XVe siècle a conservé principalement un caractère gothique avec quelques ajouts à la Renaissance. Vous pourrez accéder aux salons privés, à la façade arrière depuis la cour intérieure et au jardin classique.
Visite commentée de la maison du cardinal Jouffroy
©QSU
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