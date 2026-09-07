Visite commentée de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes, Réserve naturelle de l’étang des Landes, Lussat

Informations pratiques

Visite commentée de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes Samedi 19 septembre, 09h00 Réserve naturelle de l’étang des Landes Creuse

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessible au public. Vous traverserez d’abord la lande humide ornée de nombreuses fleurs et pâturée par des brebis limousines. Puis, vous serez immergé dans la roselière, impressionnante, avec ses roseaux érigés à plus de 2 m.

L’horaire sera précisé lors de l’inscription

Durée : 2h30

Rdv : Devant la Maison de la Réserve

Réserve naturelle de l’étang des Landes Route de l’étang des Landes, 23170 Lussat Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 87 80 90 60 »}, {« type »: « email », « value »: « rn-etang-landes@creuse.fr »}] Sur la commune de Lussat, au cœur du bassin sédimentaire de Gouzon, au nord-est de la Creuse, l’étang des Landes est riche d’une très grande variété d’espèces. C’est un site unique en Limousin.

C’est le refuge de plus de 950 espèces animales, dont plus de 240 espèces d’oiseaux observées, plus de 40 espèces de libellules, des chauves-souris dont la Barbastelle (classée vulnérable au niveau mondial) ou encore des batraciens et amphibiens dont le très rare triton crêté.

Il abrite plus de 480 espèces végétales, dont certaines constituant des roselières (la laîche élevée ou la grande douve, notamment), d’autres des herbiers aquatiques abritant des espèces de grand intérêt patrimonial. 57 espèces sont classées remarquables parce que très rares, menacées, voire protégées dans la région ou sur l’ensemble du territoire français.

L’équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessible au public. Vous traverserez d’abord la à…

©Conseil Départemental de la Creuse – Service Communication