Visite commentée de la salle des séances de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon · Dijon

Informations pratiques

Visite commentée de la salle des séances de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez la salle des séances de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon lors d’une visite guidée commentée. L’occasion de mieux connaître cette institution, son histoire, son patrimoine, ainsi que ses activités et ses publications.

Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 5 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Visite commentée de la salle des séances de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Présentation de son patrimoine, ses activités et publications.

Hector-Bernard Pouffier, fondateur de l’Académie© académie de Dijon