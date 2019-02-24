Visite commentée de la station en petit train

Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite commentée de la station en petit train avec l’association Patrimoine et Mémoire Côte Picarde.

Vous découvrez le patrimoine du bâti de la station, l’histoire de la commune, la partie militaire et les grands faits d’armes.

Départ place de Paris (place des manèges)

Réservation obligatoire 06 13 11 01 92

8€/adulte et 5€/enfant (5-10ans)

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 13 11 01 92

English :

Guided tour of the resort on a small train with the association Patrimoine et Mémoire Côte Picarde.

Discover the resort’s built heritage, the history of the commune, the military section and the great feats of arms.

Departure place de Paris (place des manèges)

Booking essential: 06 13 11 01 92

8/adult and 5/child (5-10 yrs)

