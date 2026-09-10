Visite commentée de la villa gallo-romaine d’Antone, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière

Informations pratiques

Visite commentée de la villa gallo-romaine d’Antone 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine d’Antone Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de la villa gallo-romaine d’Antone

Découvrez les vestiges archéologiques restaurés de la villa gallo-romaine d’Antone, au cœur d’un environnement naturel préservé.

Villa gallo-romaine d’Antone Villa d’Antone, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.as-dupuytren-mv.fr Sur un plateau surplombant les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-romains de la villa d’Antone se dévoilent. La villa est un domaine très vaste où l’on distingue deux parties : l’espace réservé à la vie des maîtres, comprenant les thermes, le nymphée, un lieu de culte, et la partie dédiée aux artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré, ce dernier étant recouvert par une charpente gallo-romaine depuis 2013) ainsi qu’un grand égout dallé sont également clairement visibles.

Visite commentée de la villa gallo-romaine d’Antone, ses vestiges archéologiques restaurés au sein d’une nature préservée

©Rémy Petitcollot