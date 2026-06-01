Visite commentée de l’abbatiale Sainte-Croix, Eglise Sainte-Croix, Bordeaux

Visite commentée de l’abbatiale Sainte-Croix 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Croix Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’abbatiale Sainte-Croix à travers son histoire, ses œuvres et son architecture remarquable.

Cette visite est proposée par une personne proche du lieu, qui le fréquente régulièrement. Sans être historienne, elle offre un regard personnel et sensible sur ce patrimoine cultuel exceptionnel de la ville de Bordeaux.

Un moment de partage, authentique et vivant, pour découvrir ou redécouvrir l’abbatiale autrement.

Durée : environ 1 heure.

Visite avec une paroissienne : samedi 19 septembre 2026 à 11 h.

Eglise Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0661612689 https://www.paroissebordeauxsaintjean.fr/ Partez à la découverte de l’Abbatiale Sainte-Croix, à travers son histoire, ses œuvres et son architecture remarquable.

Cette visite est proposée par une personne proche du lieu, qui le fréquente régulièrement. Sans être historien, elle offre un regard personnel et sensible sur ce patrimoine cultuel exceptionnel de la ville de Bordeaux.

Visite accompagnée

©Franck Monvoisin