Visite commentée de l’ancien cinéma Le France 2 / Le Carillon, Ancien Cinéma Le France 2, Vierzon

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien cinéma Le France 2 / Le Carillon 19 et 20 septembre Ancien Cinéma Le France 2 Cher

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes de cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 et laissez-vous guider par son propriétaire passionné. Il vous fera revivre l’histoire de cette salle emblématique et vous présentera également sa collection consacrée au cinéma, où affiches, projecteurs et objets de collection témoignent de la magie du septième art.

Ancien Cinéma Le France 2 22 rue Gourdon 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire http://cinecarillon18.skyrock.com/tags/k6zzb9QF9AA-cinema-france-2-22-rue-Gourdon-a-Vierzon-anciennement-Le-Carillon-qui.html [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 71 10 94 »}] Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au début des années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui redonne vie. L’endroit n’est autre que la caverne d’Ali Baba du cinéma. Le propriétaire y entrepose sa collection de projecteurs anciens. Le passionné a aussi restauré la scène, «à l’identique», mais il n’a guère eu à toucher au reste. Les moulures de plâtre des murs sont d’époque et, au balcon, les sièges de bois sont les mêmes qu’en 1926. Comme à son ouverture, quand il s’appelait le Carillon.

Il a constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, un véritable petit musée du cinéma, composé de projecteurs, antédiluviens ou presque, des années 1910 et 1920, rares et en parfait état.

Lieu ouvert exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Jack Pascaux