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Visite commentée de l’École Blot, École Blot, Reims

samedi 19 septembre 2026 · École Blot · Reims

Visite commentée de l’École Blot, École Blot, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
École Blot
Adresse
76 rue du Docteur Lemoine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Réservation conseillée.

Visite commentée de l’École Blot Samedi 19 septembre, 10h00 École Blot Marne

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez au coeur de l’École Blot : découvrez les nouveaux ateliers, les formations d’excellence et échangez avec l’équipe.

École Blot 76 rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Zone industrielle du Port Sec Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@ecole-blot.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 52 74 14 30 »}] Fondée à Reims en 1925, l’École Blot est la plus ancienne école de peinture décorative française en activité. Elle forme ses apprenants aux techniques les plus exigeantes : trompe l’oeil, faux bois, dorure, lettre peinte, dans une pédagogie résolument tournée vers la pratique et l’ouverture sur le monde professionnel. Fidèle à son excellence historique tout en s’adaptant aux enjeux contemporains, l’école a enrichi son offre pédagogique avec une Préparation artistique et une formation de Décorateur d’intérieur. Sa mission reste inchangée : former des professionnels compétents, polyvalents et prêts à évoluer dans un secteur en constante mutation.
Plongez au coeur de l’École Blot : découvrez les nouveaux ateliers, les formations d’excellence et échangez avec l’équipe.

© École Blot

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